Бегиристайн о «Золотом мяче» Родри: «Полностью заслуженно. Это футболист без эго с исключительным уровнем»

Чики Бегиристайн назвал заслуженным «Золотой мяч» Родри.

Все в «Манчестер Сити » по праву будут очень горды сегодня. Родри – наш первый обладатель этой награды, и он полностью заслуживает этой чести. Это игрок совершенно без эго, чей уровень игры на протяжении очень долгого периода времени был исключительным.

Стабильность, которую он продемонстрировал, является результатом упорного труда и самоотверженности. Он настоящий профессионал, человек, который подходит к каждой тренировке с правильным настроем. Он хочет быть лучшим и готов пойти на необходимые жертвы, чтобы сделать это реальностью.

Клуб также гордится тем, что так много других игроков были номинированы на эту награду. Эрлинг Холанд , Фил Фоден и Рубен Диаш были заслуженно отмечены за свой вклад в наш успех. То, что так много [наших] игроков претендуют на эту награду, является еще одним доказательством того, что мы переживаем невероятный период в истории «Манчестер Сити», – сказал спортивный директор «горожан».