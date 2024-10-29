Бензема выложил фото с Винисиусом во время церемонии «Золотого мяча»: «Слишком силен 🥶»

Карим Бензема поддержал Винисиуса во время «Золотого мяча».

Вингер «Реала » занял второе место в борьбе за «Золотой мяч ». Награда досталась полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Во время церемонии, до объявления победителя, форвард «Аль-Иттихада » выложил фото с Винисиусом времен совместной игры за «Реал» с подписью: «Слишком силен 🥶🥶🥶».

Фото: инстаграм Карима Бензема

Родри забрал «Золотой мяч» вместо Винисиуса! Как это было

«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷‍♂️