«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷‍♂️

«Буду в 10 раз лучше».

Винисиус не выиграл «Золотой мяч», хотя вингера «Реала» короновали примерно все.

Это сенсация. Большая сенсация!

Винисиус был фаворитом пять месяцев – после победы в ЛЧ. Таймлайн пути и разочарования

Его называли фаворитом «ЗМ» с победы в Лиге чемпионом до самого дня вручения. Но нет, выиграл Родри.

Вот полная хронология.

● Впервые о Винисиусе и «Золотом мяче» заговорили после финала ЛЧ с «Дортмундом», там он забил второй мяч. Был финальный штрих после классного плей-офф, помог выиграть три трофея и решал в топ-матчах.

● Уже осенью, после провала Винисиуса на Кубке Америки и победы Родри на Евро, бразильца все еще называли главным фаворитом на «Золотой мяч». Marca утверждала, что Вини уже выиграл, а Nike готовит специальные «золотые» бутсы.

● «Реал» влетел 0:4 в класико, а Винисиус повздорил с Гави. И в ответ на четыре показанных пальца ответил: «Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом».

Не доехал.

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Решение «Франс Футбол» шокировало «Мадрид», пишет инсайдер Марио Кортегана. Там не понимают критериев: если Родри заслуживает награду, почему на нее не претендовал Дани Карвахаль, выигравший и Евро, и Лигу чемпионов. Его видели вторым фаворитом. Джуда Беллингема даже не рассматривали среди кандидатов.

Marca пишет, что «Мадрид» не против «Золотого мяча» Родри. Но не понимает, на чем основан выбор.

Журналист Хосе Луис Санчес добавляет: именно «Манчестер Сити» сообщил «Реалу», что награду возьмет Родри. Англичане поделились информацией с «Мадридом», считают жест уважительным на фоне молчания со стороны организаторов награды.

«Буду в 10 раз лучше, если нужно. Такого никто еще не видел». Винисиус зол и мотивирован

Отреагировал твитом сразу после церемонии.

Написал: «Буду в 10 раз лучше, если нужно. Такого никто еще не видел».

Можно перевести и так: «Сделаю это еще 10 раз, если нужно. Они к такому не готовы».

Ничего не понятно, но очень интересно. И устрашающе.

Понимаете обиду Винисиуса и злость «Реала»?

Все вокруг этого безумного дня «Золотого мяча». Онлайн

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press