Балотелли близок к переходу в «Дженоа». 34-летний форвард может подписать контракт до 2025-го (Sport Mediaset)

Марио Балотелли близок к трансферу в «Дженоа».

34-летний нападающий уже несколько дней ведет переговоры с итальянским клубом. По данным Sport Mediaset, в последние часы стороны приблизились к соглашению. Если сегодня не произойдет никаких неожиданностей, они имеют все шансы договориться.

Отмечается, что игрок может подписать контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

Сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику футболиста можно найти здесь .

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