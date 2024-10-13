Балотелли близок к переходу в «Дженоа». 34-летний форвард может подписать контракт до 2025-го (Sport Mediaset)
Марио Балотелли близок к трансферу в «Дженоа».
34-летний нападающий уже несколько дней ведет переговоры с итальянским клубом. По данным Sport Mediaset, в последние часы стороны приблизились к соглашению. Если сегодня не произойдет никаких неожиданностей, они имеют все шансы договориться.
Отмечается, что игрок может подписать контракт, рассчитанный до июня 2025 года.
Сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику футболиста можно найти здесь.
Балотелли – стримеру: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Mediaset
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