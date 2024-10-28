Руни про 3:3 «Плимута» с «Престоном» после 0:3: «Я очень зол, не могу принять это выступление. Рад, что продолжали бороться и что-то получили, но наша игра была далека от хорошей»

Уэйн Руни остался крайне недоволен игрой «Плимута» в матче с «Престоном».

Клубы ранее сыграли вничью (3:3) в матче Чемпионшипа. Команда экс-игрока «Манчестер Юнайтед» уступала со счетом 0:3 к 50-й минуты игры, однако в результате смогла сравнять счет.

«В это трудно было поверить после часа, когда мы проигрывали 0:3 Я был очень обеспокоен. Некоторые из защитников были совсем не хороши. Я зол. Очень зол из-за нашего выступления, потому что мы лучше этого, и это не мы.

Отлично, что мы вернулись, продолжали бороться, показали настрой, но мы не должны так играть, и я очень разочарован. Я просто чувствовал, что на самом деле мы были в некотором оцепенении. Мы не добирались до мяча, случайные передачи выводили их один на один. Голы, которые мы пропустили, были очень простыми.

Я не могу принять это выступление. Конечно, я рад, что мы что-то получили от матча и продолжали бороться, но наша игра была далека от хорошей», – отметил главный тренер «Плимута » в разговоре с клубными СМИ после матча.