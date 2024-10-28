Франк Артига: «Было бы хорошо, если бы арбитры после матча давали пресс-конференцию, какие решения они принимают, а журналисты задавали вопросы, почему так происходит» 

Франк Артига выступил за проведение пресс-конференций с участием судей.

Тренер «Химок» высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (3:4).

«Арбитр [Казарцев] сегодня судил матч, но не дал нам стандарт – угловой в добавленное время, хотя до этого был похожий момент. Я думаю, что было бы хорошо, если бы арбитр после матча давал пресс-конференцию, какие решения они принимают. Потому что после каждого матча я как тренер должен говорить, как играет команда.

Я спросил у арбитра, он сказал, что это было его решение. Было бы очень хорошо, если бы журналисты задавали вопросы, почему так происходит. Не только в России, но и во всем мире. Я думаю, что в Испании со следующего сезона пресс-конференции арбитров будут начинаться до матча», – сказал Артига .