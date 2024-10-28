Ходдл о Феликсе: «Хороший игрок, на первый взгляд, но он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее после «Барсы», где он чувствовал себя как дома»
Португальский нападающий ни разу не вышел в стартовом составе «Челси» в Премьер-лиге в этом сезоне. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Барселоне», права на него принадлежали «Атлетико».
«Я не совсем понимаю, что это за игрок, какого типа. На первый взгляд, это очень хороший футболист. У него прекрасная техника, и он легко скользит по полю. Когда он впервые пришел в «Челси» в аренду, я подумал: «Ух ты, у них есть такой игрок»... Но с тех пор он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее. [В «Барсе»] он играл в команде, где знал партнеров и где чувствовал себя как дома.
Что мне в нем нравится, когда он в отличной форме, как он входит в штрафную и находит нужные зоны. Он уходит от защитника, и вы можете обыграться с ним там, где это создаст проблемы сопернику.
В «Челси», мне кажется, он играет немного глубже. Конечно, он может быть и ассистентом. Лично я считаю, что этот парень может дать больше... Или нет? Ему нужно поднять свой уровень, чтобы попасть в эту команду, когда тренер сможет сказать: «Я могу на него рассчитывать», – сказал бывший полузащитник «Челси».
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