  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ходдл о Феликсе: «Хороший игрок, на первый взгляд, но он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее после «Барсы», где он чувствовал себя как дома»
3

Ходдл о Феликсе: «Хороший игрок, на первый взгляд, но он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее после «Барсы», где он чувствовал себя как дома»

Гленн Ходдл оценил игру Жоау Феликса в «Челси».

Португальский нападающий ни разу не вышел в стартовом составе «Челси» в Премьер-лиге в этом сезоне. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Барселоне», права на него принадлежали «Атлетико».

«Я не совсем понимаю, что это за игрок, какого типа. На первый взгляд, это очень хороший футболист. У него прекрасная техника, и он легко скользит по полю. Когда он впервые пришел в «Челси» в аренду, я подумал: «Ух ты, у них есть такой игрок»... Но с тех пор он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее. [В «Барсе»] он играл в команде, где знал партнеров и где чувствовал себя как дома.

Что мне в нем нравится, когда он в отличной форме, как он входит в штрафную и находит нужные зоны. Он уходит от защитника, и вы можете обыграться с ним там, где это создаст проблемы сопернику.

В «Челси», мне кажется, он играет немного глубже. Конечно, он может быть и ассистентом. Лично я считаю, что этот парень может дать больше... Или нет? Ему нужно поднять свой уровень, чтобы попасть в эту команду, когда тренер сможет сказать: «Я могу на него рассчитывать», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
Гленн Ходдл
logoЖоау Феликс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» уступил «Бетису» в гостях, «Сосьедад» Захаряна проиграл «Осасуне», «Хетафе» сыграл вничью с «Валенсией»
62041 минуту назад
«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от лидера Ла Лиги на 10 очков после 11 туров. Мадридцы летом купили игроков на 185 млн евро
1044 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Марсель» на выезде, «Монако» Головина проиграл «Ницце», «Лион» сыграл вничью с «Осером»
46сегодня, 21:43
Чемпионат Италии. «Рома» пропустила 5 голов от «Фиорентины», «Интер» сыграл 4:4 с «Ювентусом», «Лацио» разгромил «Дженоа»
64сегодня, 21:38
Гари Невилл: «Давление на тен Хага станет невыносимым в ближайшие недели. Это «МЮ», он не может идти 14-м после 9 туров. Любая более-менее приличная команда обыграет этот «Юнайтед»»
12сегодня, 21:29
«Игроки «Арсенала» постоянно падали, владея мячом. Я сказал Конате: «Это гребаная шутка». Четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему». Слот о своей желтой
13сегодня, 21:19
Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «В штрафной был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»
5сегодня, 21:11
Семак о неудалении Батракова за фол на Мантуане: «Это трактовки. У меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки»
23сегодня, 21:06
Каррагер об Артете после 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы думали, он ученик Гвардиолы, но Микель постепенно превращается в Моуринью. «Арсенал» отступил во 2-м тайме»
21сегодня, 21:02
Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Не всегда побеждает лучшая команда, сегодня это очевидно. «МЮ» играл намного лучше соперника, но не использовал шансы, а судья принял очень плохое решение»
21сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й в Серии А. У римлян 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при Юриче
1049 минут назад
Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»
351 минуту назадФото
Лунев о 4:3 с «Химками»: «Первый гол между ног с близкого расстояния. Второй – хороший удар, третий – рикошет. Меня беспокоят очки команды, главное – победа»
54 минуты назад
«ПСЖ» оторвался от «Монако» на 3 очка после 9 туров чемпионата Франции, от «Марселя» – на 6
1сегодня, 21:43
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в гостях – 3:0! Невеш и Барколя забили, у Балерди автогол, Харита удалили на 20-й
5сегодня, 21:43
Хуммельс забил в свои ворота в первом матче за «Рому», где разгромно уступили «Фиорентине» – 1:5. На 65-й был удален Эрмосо, также пришедший в сентябре
2сегодня, 21:41
Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»
7сегодня, 21:36
Мостовой о Бонгонда: «Абаскаль его «закопал» – Станкович пришел и сразу начал ставить в основу. Воспользовался подарком игроков «Пари НН», забил на паузе, как я всегда делал»
5сегодня, 21:26
23-летний Сака побил рекорд Анри и стал самым молодым игроком с 50 голами в АПЛ в истории «Арсенала». Но у Тьерри ушло вдвое меньше матчей
8сегодня, 21:09
Воробьев об 1:1 с «Зенитом»: «Локомотив» заслуживал большего. Соперник контролировал мяч, но наши моменты были опаснее, просто мы их не реализовали»
11сегодня, 20:50