У Мхитаряна первый результативный балл в этом сезоне. Хавбек «Интера» забил «Ювентусу»

Генрих Мхитарян заработал первое результативное очко в текущем сезоне.

Полузащитник «Интера » отличился в матче 9-го тура Серии А против «Ювентуса » (3:2, первый тайм).

Для Мхитаряна это первое очко по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне.