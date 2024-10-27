У Мхитаряна первый результативный балл в этом сезоне. Хавбек «Интера» забил «Ювентусу»
Генрих Мхитарян заработал первое результативное очко в текущем сезоне.
Полузащитник «Интера» отличился в матче 9-го тура Серии А против «Ювентуса» (3:2, первый тайм).
Для Мхитаряна это первое очко по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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