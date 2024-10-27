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Фэнтези
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У Левандовского, Рафиньи и Ямаля есть результативные действия в класико. Игроки «Барсы» – лучшие в фэнтези Ла Лиги по очкам

«Барселона» разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги.

Во втором тайме Роберт Левандовски оформил дубль за 3 минуты. За матч у нападающего 11 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +8 за голы).

Ламин Ямаль забил и набрал 9 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +1 за сухой матч).

У Рафиньи гол и ассист, а всего за игру 12 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). 

После 11 туров Левандовски – лидер фэнтези Ла Лиги по очкам (87), на втором месте Рафинья (86 очков), тройку замыкает Ямаль (74 очка).

Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – посмотрите свою команду

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе&#8217;&#8216;
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoФэнтези
logoРафинья Диас
logoЛамин Ямаль
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