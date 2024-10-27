У Левандовского, Рафиньи и Ямаля есть результативные действия в класико. Игроки «Барсы» – лучшие в фэнтези Ла Лиги по очкам
«Барселона» разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги.
Во втором тайме Роберт Левандовски оформил дубль за 3 минуты. За матч у нападающего 11 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +8 за голы).
Ламин Ямаль забил и набрал 9 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +1 за сухой матч).
У Рафиньи гол и ассист, а всего за игру 12 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч).
После 11 туров Левандовски – лидер фэнтези Ла Лиги по очкам (87), на втором месте Рафинья (86 очков), тройку замыкает Ямаль (74 очка).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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