Игрушки Капитана Месси в супегеройском стиле появятся в детском наборе сети кафе Hard Rock. Коллекция включает бутылки для воды, рюкзаки, ланчбоксы, одежду

Фигурки Лионеля Месси в образе супергероя появятся в сети кафе в США.

Форвард «Интер Майами » в сотрудничестве с сетью кафе Hard Rock International выпустили игрушки лимитированной серии, изображающие Месси в качестве супергероя под именем Капитан Месси. Они бесплатно пойдут в комплекте с любым детским набором в Hard Rock Cafe и Hard Rock Hotels.

Игрушка представляет собой фигурку Месси в розовом супергеройском костюме с логотипом Hard Rock на груди, исполняющую удар по мячу. В дополнение к ней Rock Shop также запускает коллекцию товаров Капитана Месси, включая бутылки для воды, рюкзаки, ланчбоксы, одежду и многое другое.

В день запуска Месси появился в Hard Rock Cafe Seminole во Флориде. Там он позировал в супергеройской позе, отвечал на забавные вопросы из зала и играл в футбол со своими фанатами.

Фото: thepopinsider.com