Игрушки Капитана Месси в супегеройском стиле появятся в детском наборе сети кафе Hard Rock. Коллекция включает бутылки для воды, рюкзаки, ланчбоксы, одежду
Форвард «Интер Майами» в сотрудничестве с сетью кафе Hard Rock International выпустили игрушки лимитированной серии, изображающие Месси в качестве супергероя под именем Капитан Месси. Они бесплатно пойдут в комплекте с любым детским набором в Hard Rock Cafe и Hard Rock Hotels.
Игрушка представляет собой фигурку Месси в розовом супергеройском костюме с логотипом Hard Rock на груди, исполняющую удар по мячу. В дополнение к ней Rock Shop также запускает коллекцию товаров Капитана Месси, включая бутылки для воды, рюкзаки, ланчбоксы, одежду и многое другое.
В день запуска Месси появился в Hard Rock Cafe Seminole во Флориде. Там он позировал в супергеройской позе, отвечал на забавные вопросы из зала и играл в футбол со своими фанатами.
Фото: thepopinsider.com
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