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  • «Лутон» – оскорбившему Адебайо в соцсетях фанату: «Будто у тебя есть яйца, чтобы приехать и сказать это Элайдже в лицо. Сколько еще наши герои будут подвергаться нападкам из-за цвета кожи?»
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«Лутон» – оскорбившему Адебайо в соцсетях фанату: «Будто у тебя есть яйца, чтобы приехать и сказать это Элайдже в лицо. Сколько еще наши герои будут подвергаться нападкам из-за цвета кожи?»

«Лутон» осудил расизм в отношении Элайджи Адебайо.

«Это когда-нибудь прекратится?

Мы возмущены и расстроены расистскими оскорблениями в адрес Элайджи Адебайо. Двенадцать месяцев назад он подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. На его аккаунт хлынула волна мерзких и отвратительных сообщений от анонимных расистов.

Прошел год, и все повторилось. В среду вечером один из пользователей инстаграма из Великобритании отправил Элайдже расистский комментарий.

После того как Элайджа сообщил нам об этом, мы проинформировали полицию и Meta*. Ведется расследование.

Человеку, который трусливо начал писать личные сообщения Элайдже: мы знаем, кто ты, и ты знаешь, кто ты. Ты не аноним, к которым мы привыкли в последние годы, к сожалению.

Можно подумать, у тебя есть яйца, чтобы приехать на «Кенилворт Роуд» и сказать все это Элайдже в лицо. Попробуй! Если ты это сделаешь, то окажешься лицом к лицу со всем «Лутоном».

Оскорбления любого рода неприемлемы. Но всем ли об этом известно? Вот почему мы вносим свой вклад в то, чтобы довести до всех, что расизм и любые формы издевательств отвратительны и неприемлемы.

В прошлом сезоне в рамках кампании Премьер-лиги «Нет места расизму» мы показали нашим сотрудникам расистские и оскорбительные сообщения, которые получали наши игроки. Это реальная жизнь с реальными последствиями.

Только на прошлой неделе Джейкоб Браун и Мадс Андерсен посетили школу Ferrars Junior School в Лутоне, чтобы принять участие в семинаре по борьбе с дискриминацией, организованном Luton Town Community Trust в рамках кампании Английской футбольной лиги «Вместе против расизма». В среду мы опубликовали соответствующее видео.

Мы все – «Лутон», мы продолжим поддерживать и отстаивать эти инициативы до тех пор, пока послание не дойдет до невежественного меньшинства.

Но вопрос остается открытым: сколько еще наши игроки, наши герои, такие же люди, как мы, в конце концов, будут подвергаться нападкам из-за цвета кожи?

Расизму места нет», – сказано в сообщении «Лутона».

* – компания признана в России экстремистской организацией и запрещена

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лутона»
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