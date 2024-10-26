Гюндоган пожелал удачи «Барселоне» перед класико: «В последнее время отличные результаты. Сегодня большая игра, вперед «Барса»!»
Илкай Гюндоган поддержал «Барселону» перед класико.
«Реал» примет «Барселону» в 11-м туре Ла Лиги. Начало матча в 22:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вамооос! В последнее время отличные результаты и выступления – очень рад, что мои бывшие товарищи по команде делают такую потрясающую работу.
Сегодня большая, большая игра, удачи и вперед, Барса!» – написал бывший полузащитник каталонцев.
Гюндоган выступал за «Барселону» в прошлом сезоне. Летом он вернулся в «Манчестер Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Илкая Гюндогана
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