Гюндоган пожелал удачи «Барселоне» перед класико: «В последнее время отличные результаты. Сегодня большая игра, вперед «Барса»!»

Илкай Гюндоган поддержал «Барселону» перед класико.

«Реал » примет «Барселону» в 11-м туре Ла Лиги . Начало матча в 22:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вамооос! В последнее время отличные результаты и выступления – очень рад, что мои бывшие товарищи по команде делают такую потрясающую работу.

Сегодня большая, большая игра, удачи и вперед, Барса!» – написал бывший полузащитник каталонцев.

Гюндоган выступал за «Барселону» в прошлом сезоне. Летом он вернулся в «Манчестер Сити».