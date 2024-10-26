Фэллоус покидает пост директора «Ливерпуля» по скаутингу. Он работает в клубе 12 лет

«Ливерпуль» объявил о предстоящем уходе Дэйва Фэллоуса с поста директора по скаутингу.

При этом Фэллоус согласился отложить уход и остаться в должности, чтобы помочь своему преемнику во время переходного периода.

Фэллоус работает в «Ливерпуле » с 2012 года. Ранее он трудился в «МАнчестер Сити», «Ньюкасле» и «Болтоне».