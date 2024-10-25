Тренер детского «Шахтера»: «Обычно тренируемся три дня в неделю – если идут обстрелы, убегаем с поля. Финансирования практически нет, но с инфраструктурой неплохо»

Тренер «Шахтера» U12 Александр Рожков рассказал об условиях работы в Донецке.

31-летний Рожков – воспитанник донецкого «Металлурга», сейчас он работает тренером в школе «Шахтера» из Донецка .

«Стал детским тренером в 2014 году. Непросто. Штат очень маленький – у меня два возраста, [есть] еще один тренер с двумя возрастами. Например, здесь [на Кубке Акинфеева] у большинства команд по три человека на команду. Конечно, страдает подготовка.

Средняя зарплата тренера в Донецке – 35-45 тысяч. Чтобы хватало на жизнь, стараемся совмещать – брать больше возрастов. Количество тренировок в неделю зависит от обстреливаемых территорий. Обычно занимаемся три дня. Если идут обстрелы, убегаем с поля. На максимальной скорости, потому что может попасть осколок от работы ПВО, которая сбивает ракету. Люди после попадания осколков становились инвалидами. Если нет обстрелов – все в порядке, работаем.

Детские турниры в Донецке очень слабые, играют смешанные года. Наша команда еще участвует в чемпионате Ростова, ездим каждую неделю. Финансирования практически нет, помогает бизнесмен Виталий Викторович Метла. Но, конечно, хотелось бы видеть и дополнительные вложения.

С инфраструктурой неплохо: большое синтетическое поле, два мини-футбольных. Поля с настоящим покрытием из-за недостатка финансов запущенные. Многое разрушается от старости и сырости: помещения, раздевалки. Нужна реконструкция.

У нас очень талантливый край, где много футболистов. И они отличаются от других ребят по России. Для меня наш Донбасс и Луганский край на голову выше – даже если смотреть по тому, как мы участвуем в чемпионате Ростова. У нас нет отбора – только набор, сложности с тренировками, но мы достойно конкурируем. В Высшей лиге, где более 30 команд, где есть хорошие академии «Чайки», «Ростова», «Форте» и других, занимаем первую строчку с командой 2012 года рождения. Считаю, это достойно.

Наши ребята регулярно приглашаются в другие академии. В «Зенит » уехали Егор Потапенко и Никита Кадарбеков 2009 года рождения. ФШМ забрали Александра Черникова и Даниила Бабенко 2012 года. Сейчас в «Краснодар » едет Дмитрий Комаров.

Меня звали в Евпаторию, Ростов. Но пока хотелось бы помогать ребятам в Донецке. Предоставить детям, которые находятся здесь, шанс исполнить мечту», – рассказал Рожков Спортс’‘.

Что такое детский футбол в современном Донецке? Монолог тренера, который не уезжает