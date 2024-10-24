Родриго пропустит около 20 дней из-за травмы. У вингера «Реала» повреждение бицепса бедра
Стал известен характер травмы Родриго и сроки восстановления.
Ранее стало известно, что вингер «Реала» пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра, полученной во время игры с «Боруссией» (5:2).
«Мадрид» объявил, что у бразильца травма бицепса бедра правой ноги.
По данным журналиста Марио Кортеганы, Родриго пропустит около 20 дней.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости