Родриго пропустит около 20 дней из-за травмы. У вингера «Реала» повреждение бицепса бедра

Стал известен характер травмы Родриго и сроки восстановления.

Ранее стало известно , что вингер «Реала» пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра, полученной во время игры с «Боруссией» (5:2).

«Мадрид » объявил, что у бразильца травма бицепса бедра правой ноги.

По данным журналиста Марио Кортеганы, Родриго пропустит около 20 дней.