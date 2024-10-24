«Бавария» проиграла 3 гостевых матча ЛЧ подряд впервые в истории

«Бавария» впервые в истории проиграла в трех выездных матчах ЛЧ подряд.

Мюнхенцы уступили в гостях «Барселоне» (1:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

В предыдущем туре команда Венсана Компани проиграла в Бирмингеме «Астон Вилле» (0:1).

В прошлом сезоне «Бавария » вылетела из турнира, проиграв «Реалу» (1:2, общий счет 3:4) на «Сантьягу Бернабеу» во втором полуфинальном матче.