«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона – 9 побед и 4 ничьих

«Манчестер Сити» еще не потерпел ни одного поражения в сезоне.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила пражскую «Спарту » (5:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

С начала сезона «Манчестер Сити » не проиграл ни одного из 13 матчей во всех турнирах – у «горожан» 9 побед и 4 ничьих, включая ничью в основное время матча с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Англии.

В следующем матче «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон» – игра 9-го тура АПЛ пройдет 26 октября.