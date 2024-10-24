«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона – 9 побед и 4 ничьих
«Манчестер Сити» еще не потерпел ни одного поражения в сезоне.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила пражскую «Спарту» (5:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
С начала сезона «Манчестер Сити» не проиграл ни одного из 13 матчей во всех турнирах – у «горожан» 9 побед и 4 ничьих, включая ничью в основное время матча с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Англии.
В следующем матче «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон» – игра 9-го тура АПЛ пройдет 26 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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