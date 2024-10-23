«Зенит» провел экскурсию по «Газпром Арене» для детей из Курской и Белгородской областей
Дети из Курской и Белгородской областей побывали на экскурсии по «Газпром Арене».
«Зенит» и партнер клуба компания Wildberries организовали экскурсию по «Газпром Арене» для детей из Курской и Белгородской областей.
180 юных жителей этих регионов России посетили домашний стадион сине-бело-голубых.
Гости арены побывали в раздевалке команды, увидели зал для пресс-конференций и скамейку запасных, а также проделали путь от автобуса до футбольного поля – маршрут, который футболисты «Зенита» преодолевают перед каждым домашним матчем», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/fczenit
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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