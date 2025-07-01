Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не смогут купить Энтойна Семеньо .

Вингер, интересовавший эти клубы, продлил контракт с «Борнмутом ». Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Футболист сборной Ганы играет за нынешнюю команду с 2023 года. В АПЛ-2024/25 он забил 11 голов в 37 турах.

Подробно со статистикой Семеньо можно ознакомиться здесь .