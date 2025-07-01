Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не смогут купить Энтойна Семеньо .
Вингер, интересовавший эти клубы, продлил контракт с «Борнмутом». Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Футболист сборной Ганы играет за нынешнюю команду с 2023 года. В АПЛ-2024/25 он забил 11 голов в 37 турах.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6750 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Борнмута»
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