Матчи чемпионата Франции будет транслировать сама лига – LFP запустила стриминг-платформу. Цена подписки – 15 евро в месяц, будут доступны 8 из 9 игр тура

Французская лига запустила платформу для трансляции матчей чемпионата Франции.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о запуске собственной стриминговой платформы, которая начнет показывать матчи Лиги 1 с сезона-2025/26. Также был подтвержден стартовый ценник подписки – 14,99 евро в месяц.

После того как в DAZN отказались от трансляций чемпионата Франции, руководство лиги приняло решение действовать самостоятельно. Инициатива получила единогласную поддержку президентов клубов Лиги 1.

«После исторического сезона-2024/25, ознаменовавшегося рекордной посещаемостью стадионов, новая платформа создается как массовый и доступный проект.

Стоимость подписки составит 14,99 евро в месяц, в каждый тур будет транслироваться восемь из девяти матчей», – говорится в заявлении лиги.

Презентация стриминговой платформы запланирована на 10 июля, старт сезона запланирован на 15 августа.

Ожидается, что трансляции также будут доступны через других вещателей, в частности на интернет-платформах, однако сервис будет на 100% принадлежать Лиге 1.