«Ювентус» и Перин продлили контракт до 2027 года

Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом».

Туринский клуб объявил о подписании нового соглашения с 31-летним вратарем. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

Перин выступает за «бьянконери» с 2018 года. В составе команды он провел 51 матч и пропустил 43 гола.