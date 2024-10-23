«Ювентус» и Перин продлили контракт до 2027 года
Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом».
Туринский клуб объявил о подписании нового соглашения с 31-летним вратарем. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.
Перин выступает за «бьянконери» с 2018 года. В составе команды он провел 51 матч и пропустил 43 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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