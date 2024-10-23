Аршавин о матче сборной с Медиалигой: «Я против, слишком слабый уровень. Хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли – придет полный стадион»
Андрей Аршавин высказался против матча сборной России с командой Медиалиги.
– Вам было бы интересно увидеть игру против Клаудиньо, Вендела и остальных?
– Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник.
– А как вам идея провести матч со сборной Медиалиги?
– Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень, – сказал бывший нападающий сборной России.
Аршавин о доходах после футбола: «К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас. Каждый тратит сколько сохранил, но проблема есть – возникают трудности у семей»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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