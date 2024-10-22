«Мы не квадроберы, мы – кони!» Круговой снял видео с маскотом ЦСКА после матча с «Ахматом»

Данил Круговой поблагодарил болельщиков за поддержку на матче с «Ахматом».

ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

После матча защитник армейцев Круговой снял видео с маскотом команды. «Классный матч, спасибо за поддержку! Мы не квадроберы, мы – кони!» – сказал футболист.