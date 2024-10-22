«Мы не квадроберы, мы – кони!» Круговой снял видео с маскотом ЦСКА после матча с «Ахматом»
Данил Круговой поблагодарил болельщиков за поддержку на матче с «Ахматом».
ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
После матча защитник армейцев Круговой снял видео с маскотом команды. «Классный матч, спасибо за поддержку! Мы не квадроберы, мы – кони!» – сказал футболист.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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