58 матчей Лички во главе «Динамо» – рекорд среди иностранных тренеров клуба. Марцел обошел Шварца после игры с «Рубином»

У Марцела Лички больше всего матчей во главе «Динамо» среди иностранных тренеров.

Матч против «Рубина » (4:0) в 12-м туре Мир РПЛ стал 58-й игрой бело-голубых под руководством Лички . Чешский специалист стал рекордсменом среди зарубежных тренеров по числу матчей во главе «Динамо», обойдя Сандро Шварца. После 12 туров «Динамо » занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ набрав 23 очка.