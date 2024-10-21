Воспитанник «Краснодара» Манелов забил 2-й тур подряд – ударом в одно касание из-за штрафной. «Торпедо» выиграло 3:0 и лидирует в Первой лиге
Полузащитник «Торпедо» Ираклий Манелов помог победить «Тюмень» в 15-м туре (3:0).
Манелов забил в быстрой атаке, его удару в касание из-за штрафной в дальний угол предшествовал пас из глубины и еще одна передача в одно касание.
Ираклий Манелов, воспитанник «Краснодара», сделал счет 2:0, торпедовцы в итоге победили 3:0 и остались на 1-м месте в Мелбет Первой лиге.
Для Манелова этот гол – 2-й за 2 последних матча и 3-й в сезоне.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости