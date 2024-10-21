Воспитанник «Краснодара» Манелов забил 2-й тур подряд – ударом в одно касание из-за штрафной. «Торпедо» выиграло 3:0 и лидирует в Первой лиге

Полузащитник «Торпедо» Ираклий Манелов помог победить «Тюмень» в 15-м туре (3:0).

Манелов забил в быстрой атаке, его удару в касание из-за штрафной в дальний угол предшествовал пас из глубины и еще одна передача в одно касание.

Ираклий Манелов, воспитанник «Краснодара», сделал счет 2:0, торпедовцы в итоге победили 3:0 и остались на 1-м месте в Мелбет Первой лиге.

Для Манелова этот гол – 2-й за 2 последних матча и 3-й в сезоне.