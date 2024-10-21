Страницу «Ювентуса» в X взломали. Там появился пост о трансфере Гюлера

Страницу «Ювентуса» в одной из соцсетей взломали.

Хакеры взломали англоязычный аккаунт туринского клуба в X (бывший Twitter). Они опубликовали ложную новость о трансфере полузащитника «Реала» и сборной Турции Арды Гюлера.

«Добро пожаловать в «Ювентус», Арда Гюлер! 🖤 🤍 Восходящая звезда футбола теперь является частью семьи «Ювентуса»! Готовы творить историю вместе в этом новом путешествии?» – говорится в посте.

За этим последовала публикация на турецком языке: «Черт возьми, это было забавно».

На своей основной странице «бьянконери» прокомментировали ситуацию. «Наш англоязычный аккаунт был взломан. Пожалуйста, не обращайте внимания на ложную информацию, публикуемую в этом аккаунте. Мы работаем над решением проблемы».