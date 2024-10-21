В «Сосьедаде» считают Захаряна игроком с большой перспективой: «Мнение тренерского штаба не меняется из-за его проблем со здоровьем»
Пресс-атташе «Сосьедада» рассказал об отношении клуба к Арсену Захаряну.
В текущем сезоне 21-летний хавбек басков еще не выходил на поле из-за травмы. На прошлой неделе россиянин провел часть тренировки в общей группе.
«Мнение тренерского штаба не меняется из-за его проблем со здоровьем. Для нас Арсен — это игрок с большой перспективой», — сказал Хон Андер Мундуате.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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