Захарян провел часть тренировки в общей группе «Сосьедада». Хавбек еще не играл в этом сезоне

Арсен Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад».

Клуб из Сан-Себастьяна сообщил, что российский полузащитник провел в общей группе часть сегодняшней тренировки.

Захарян еще не играл за «Реал Сосьедад » в этом сезоне после того, как летом получил травму голеностопа и перенес операцию.

Ранее в клубе сообщили, что участие россиянина в матче Ла Лиги с «Жироной» в субботу исключено .