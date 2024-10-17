Захарян провел часть тренировки в общей группе «Сосьедада». Хавбек еще не играл в этом сезоне
Арсен Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад».
Клуб из Сан-Себастьяна сообщил, что российский полузащитник провел в общей группе часть сегодняшней тренировки.
Захарян еще не играл за «Реал Сосьедад» в этом сезоне после того, как летом получил травму голеностопа и перенес операцию.
Ранее в клубе сообщили, что участие россиянина в матче Ла Лиги с «Жироной» в субботу исключено.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реал Сосьедад»
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