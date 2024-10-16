Захарян 17 октября возобновит тренировки с «Сосьедадом». Россиянин еще не играл в этом сезоне

Арсен Захарян завтра начнется тренироваться в общей группе «Реал Сосьедад».

Летом 21-летний российский полузащитник получил травму голеностопа и перенес операцию. Он еще не играл в этом сезоне.

«Захарян завтра начнет работать с командой. Но он проведет только часть тренировки.

Никаких шансов, что он выйдет на поле в следующем матче», – сказал пресс-атташе «Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

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