Захарян 17 октября возобновит тренировки с «Сосьедадом». Россиянин еще не играл в этом сезоне
Арсен Захарян завтра начнется тренироваться в общей группе «Реал Сосьедад».
Летом 21-летний российский полузащитник получил травму голеностопа и перенес операцию. Он еще не играл в этом сезоне.
«Захарян завтра начнет работать с командой. Но он проведет только часть тренировки.
Никаких шансов, что он выйдет на поле в следующем матче», – сказал пресс-атташе «Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
Что с «Сосьедадом»? Выдал худший старт в Ла Лиге за 10 лет, а теперь еще и проиграл андердогу в ЛЕ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости