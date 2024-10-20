ПАОК забил в ворота АЕК после скидки Чалова. За минуту до гола Оздоев пробил в перекладину

ПАОК открыл счет в матче с АЕК благодаря скидке Федора Чалова после углового.

На 15-й минуте матча 8-го тура Чалов головой скинул мяч Абдул Рахману Баба , ганский защитник пробил во вратаря Томаса Стракошу, а затем добил мяч с линии.

За минуту до голевого эпизода полузащитник ПАОК Магомед Оздоев ударил с левой ноги в перекладину, направление полета мяча немного изменил вратарь Стракоша.

Через 10 минут АЕК сравнял счет. Прямую трансляцию матча смотрите на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.

Чемпионат Греции

8-й тур