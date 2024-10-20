У Майсторовича растяжение паховых колец – защитник «Динамо» не сыграет в ближайших матчах. Лаксальт пропустит около месяца – уругваец травмировался на тренировке
«Динамо» и «Рубин» сегодня сыграют в Нижнем Новгороде в рамках 12-тура Мир РПЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19-летний защитник бело-голубых Милан Майсторович не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.
«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец – Спортс”). Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.
Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Также, по информации «Спорт-Экспресса», Диего Лаксальт пропустит около месяца. Полузащитник «Динамо» получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.
В текущем сезоне РПЛ Лаксальт провел 8 матчей, Майсторович сыграл 9 игр.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий