У Майсторовича растяжение паховых колец – защитник «Динамо» не сыграет в ближайших матчах. Лаксальт пропустит около месяца – уругваец травмировался на тренировке

Милан Майсторович и Диего Лаксальт не сыграют с «Рубином».

«Динамо» и «Рубин » сегодня сыграют в Нижнем Новгороде в рамках 12-тура Мир РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19-летний защитник бело-голубых Милан Майсторович не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.

«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец – Спортс”). Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.

Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо ».

Также, по информации «Спорт-Экспресса », Диего Лаксальт пропустит около месяца. Полузащитник «Динамо» получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

В текущем сезоне РПЛ Лаксальт провел 8 матчей, Майсторович сыграл 9 игр.