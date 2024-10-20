Эдуард Сперцян не считает судейство в Мир РПЛ благоволящим «Краснодару».

В субботу краснодарцы на выезде обыграли «Спартак» (3:0) в матче 12‑го тура чемпионата России. Команда не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ .

– Согласны с тем, что в пользу «Краснодара» судьи ошибаются чаще всего?

– А чего тогда здесь [в матче со «Спартаком»] пенальти не было? Я увидел повтор, по моему мнению, судьи хотя бы должны были просмотреть и проверить этот момент. А момент просто проигнорировали.

Не хочу говорить про судейство. Мое дело – играть в футбол, – сказал полузащитник «быков».

Мяч попал Абене в руку в штрафной «Спартака» после удара Сперцяна. Левников не назначил пенальти