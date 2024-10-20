«А чего тогда со «Спартаком» пенальти не было? Должны были хотя бы просмотреть момент, а его просто проигнорировали». Сперцян на вопрос об ошибках судей в пользу «Краснодара»
Эдуард Сперцян не считает судейство в Мир РПЛ благоволящим «Краснодару».
В субботу краснодарцы на выезде обыграли «Спартак» (3:0) в матче 12‑го тура чемпионата России. Команда не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ.
– Согласны с тем, что в пользу «Краснодара» судьи ошибаются чаще всего?
– А чего тогда здесь [в матче со «Спартаком»] пенальти не было? Я увидел повтор, по моему мнению, судьи хотя бы должны были просмотреть и проверить этот момент. А момент просто проигнорировали.
Не хочу говорить про судейство. Мое дело – играть в футбол, – сказал полузащитник «быков».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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