Агкацев о «Краснодаре»: «Хотим стать чемпионами в этом сезоне, готовы к этому»

Станислав Агкацев высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» в этом сезоне.

Накануне краснодарцы одержали крупную победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ.

«Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре.

Хотим стать в этом сезоне чемпионами и готовы к этому», – заявил вратарь «быков».

«Краснодар », набрав 30 очков, лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 12 матчей. В следующем матче команда сыграет дома с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.