13

Агкацев о «Краснодаре»: «Хотим стать чемпионами в этом сезоне, готовы к этому»

Станислав Агкацев высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» в этом сезоне.

Накануне краснодарцы одержали крупную победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ.

«Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре.

Хотим стать в этом сезоне чемпионами и готовы к этому», – заявил вратарь «быков».

«Краснодар», набрав 30 очков, лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 12 матчей. В следующем матче команда сыграет дома с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
logoСтанислав Агкацев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сперцян про 0 поражений у «Краснодара» в сезоне РПЛ: «Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх» 
13сегодня, 07:54
Защитник «Краснодара» Тормена о 3:0 со «Спартаком»: «Такие матчи и делают разницу на дистанции сезона» 
3сегодня, 04:45
Мусаев о шансах «Краснодара» на титул: «Отказываюсь говорить об этом. Мы хотим стать чемпионами и сделаем все от нас зависящее, но в футболе нельзя много мечтать»
8вчера, 21:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агенты Хвичи просят 8 млн евро в год после уплаты налогов по новому контракту. «Наполи» готов предложить 6 млн и бонусы – столько получает Лукаку, самый высокооплачиваемый игрок команды
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Эмполи», «Рома» против «Интера»
795 минут назадLive
«Реал» уверен, что Винисиусу вручат «Золотой мяч». В клубе не видят других вариантов (As)
3734 минуты назад
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Мусаева: «Если это фол, то должен быть фол. Мешал Шумахов или нет – уже вторично»
1147 минут назадФото
Генич о «Спартаке»: «С борьбой за чемпионство закончили. 11 очков отставания к 12-му туру – это караул. К Станковичу есть вопросы. Но паниковать не надо»
2750 минут назад
Палмер о «Золотом мяче»: «Верю, что смогу выиграть его благодаря упорному труду и стабильности! Это было бы потрясающе»
5сегодня, 09:33
Пеп не станет менеджером, как Клопп: «Не люблю быть человеком в галстуке – я бы постоянно критиковал своего тренера. Мне действительно нравится моя работа»
6сегодня, 09:18
Кейн о Тухеле в сборной Англии: «Лучший выбор, Томас – фантастический тренер и человек. Хотим выиграть долгожданный трофей»
7сегодня, 08:59
Чемпионат Германии. «Хольштайн Киль» принимает «Унион», «Вольфсбург» против «Вердера»
35сегодня, 08:53
Сперцян не перешел бы в «Зенит»: «Зачем, если можно куда-нибудь в Европу? В России для меня «Краснодар», мне все нравится»
95сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Эмполи» – «Наполи». Хвича и Лукаку играют. Онлайн-трансляция
14 минуты назадLive
Палмер готов провести всю карьеру в «Челси»: «Полностью предан клубу и будущему с ним, чувствую себя как дома. Стремлюсь к рекорду Лэмпарда, и даже к большему!»
9 минут назад
Виктор Фонт: «Барса» способна на хороший спортивный момент в разгар экономического, институционального и социального кризиса. Представьте, как сильны мы были бы при грамотном руководстве»
15 минут назад
Кордоба про 3:0 со «Спартаком»: «Краснодар» играл как команда, это самое важное. Игра была непростой, проделали отличную работу»
130 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда принимает «Аль-Орубу»
10сегодня, 09:30
Первая лига. СКА и «Урал» сыграли 3:3, «Сокол» против «Алании», «Балтика» в гостях у «Шинника»
12сегодня, 09:30Live
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева против «Лиона», «Марсель» в гостях у «Монпелье»
9сегодня, 09:15
Бурлак о «Спартаке»: «Хорошо, если по итогам сезона будет в пятерке, очень нестабилен. Все очки набирает в матчах с аутсайдерами, с топ-командами цельной картины не видим»
11сегодня, 09:04
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» против «Зенита-2», «Салют» принимает «Строгино»
3сегодня, 09:01Live
Артета об удалениях игроков «Арсенала»: «Это случилось уже трижды в 8 матчах. Мы не можем продолжать в том же духе, если планируем оказаться там, где хотим»
6сегодня, 08:44