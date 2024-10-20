Агкацев о «Краснодаре»: «Хотим стать чемпионами в этом сезоне, готовы к этому»
Станислав Агкацев высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» в этом сезоне.
Накануне краснодарцы одержали крупную победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ.
«Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре.
Хотим стать в этом сезоне чемпионами и готовы к этому», – заявил вратарь «быков».
«Краснодар», набрав 30 очков, лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 12 матчей. В следующем матче команда сыграет дома с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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