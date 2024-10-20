Игроки «Атлетико Б» убедили судью, что сфолил не имевший желтую карточку защитник, а его партнер. Рефери, уже удаливший Паскуаля, изменил решение
Игроки «Атлетико Б» обманули судью в матче с «Рекреативо».
Встреча команд в Первом дивизионе RFEF в пятницу завершилась нулевой ничьей.
COPE передает, что на 81-й минуте защитник мадридцев Мартин Паскуаль попал рукой в лицо Серхи Армеро, и главный судья Клементе Ортуньо показал нарушителю правил вторую желтую карточку.
Однако футболисты «Атлетико Б» начали жаловаться, и рефери отправился обсудить ситуацию с лайнсменом – видеоповторов в этой лиге нет. После разговора Ортуньо изменил решение и продемонстрировал желтую Геро Спине, тоже поучаствовавшему в эпизоде.
Отмечается, что фактически игрокам мадридской команды удалось переубедить судью и избежать доигрывания матча в меньшинстве.
Изображения: кадры из трансляции FEF TV
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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