Бензема забил 8 голов в 7 матчах саудовской лиги. Он на 2 мяча опережает Роналду и на 2 отстает от Митровича

Карим Бензема забил 8 голов в 7 матчах высшей лиги Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад » обыграл «Аль-Кадисию» (3:1) в матче 7-го тура саудовской лиги.

На 7-й минуте форвард команды из Джиды Карим Бензема открыл счет в матче. Это 8-й гол француза в 7 матчах за «Аль-Иттихад».

В гонке бомбардиров Бензема с 8 голами занимает 2-е место, опережая Криштиану Роналду на 2 мяча и на 2 отставая от лидирующего Александара Митровича .