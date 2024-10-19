Бензема забил 8 голов в 7 матчах саудовской лиги. Он на 2 мяча опережает Роналду и на 2 отстает от Митровича
Карим Бензема забил 8 голов в 7 матчах высшей лиги Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» (3:1) в матче 7-го тура саудовской лиги.
На 7-й минуте форвард команды из Джиды Карим Бензема открыл счет в матче. Это 8-й гол француза в 7 матчах за «Аль-Иттихад».
В гонке бомбардиров Бензема с 8 голами занимает 2-е место, опережая Криштиану Роналду на 2 мяча и на 2 отставая от лидирующего Александара Митровича.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости