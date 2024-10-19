Хюттер про 0:0 с «Лиллем»: «Монако» потерял два очка, если брать матч в целом. Мы заслуживали победу» 

Ади Хюттер оценил ничью «Монако» с «Лиллем» (0:0) в Лиге 1.

«Если брать матч в целом, думаю, мы потеряли два очка. Я увидел очень хорошую игру в исполнении нашей команды, которая была лучшей сегодня на поле. Я доволен игрой, думаю, мы заслуживали победу.

После удаления Тезе мы полчаса играли в меньшинстве, и это непросто, могло быть и хуже. В итоге мы заработали ценное очко и остаемся без поражений», – сказал тренер «Монако ».

После 8 матчей монегаски лидируют в таблице, опережая на 3 очка «ПСЖ», у которого на игру меньше.