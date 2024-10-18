«Балтика» примет «Урал» в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России, «Тюмень» сыграет с «Амкаром», «Шинник» – с «Чайкой», «Сочи» – со «Спартаком» из Костромы
Определились пары 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
В 6-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют:
«Шинник» – «Чайка»
«Сочи» – «Спартак» Кострома
Матчи пройдут 29-31 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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