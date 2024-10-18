«Акрон» сегодня проводит образовательный лекторий во время матча с «Зенитом»

Сегодня в 18:00 в теплой зоне «Солидарность Самара Арены» (четвертый этаж трибуны C) состоится лекторий, темами которого станут формы творчества – визуал и текст.

Спикерами лектория станут:

– Сергей Жигарев, арт-директор «Акрона» и создатель игровых форм клуба, раскроет тонкости творческого процесса и то, как джерси становятся нетипичным медиа со своим посылом.

– Анна Слегина, комьюнити-менеджер Спортса’‘, расскажет о том, как любой болельщик может стать спортивным автором, собрав эмоции в текст – и о «Прожекторе Трибуны», новом проекте Спортса’‘, посвященному спортивному блогингу.