«Акрон» сегодня проводит образовательный лекторий во время матча с «Зенитом»
Сегодня в 18:00 в теплой зоне «Солидарность Самара Арены» (четвертый этаж трибуны C) состоится лекторий, темами которого станут формы творчества – визуал и текст.
Спикерами лектория станут:
– Сергей Жигарев, арт-директор «Акрона» и создатель игровых форм клуба, раскроет тонкости творческого процесса и то, как джерси становятся нетипичным медиа со своим посылом.
– Анна Слегина, комьюнити-менеджер Спортса’‘, расскажет о том, как любой болельщик может стать спортивным автором, собрав эмоции в текст – и о «Прожекторе Трибуны», новом проекте Спортса’‘, посвященному спортивному блогингу.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости