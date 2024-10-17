Румменигге о жалобах игроков на календарь: «Они с агентами сами загнали себя в ловушку. Требуя все больших зарплат, они принуждают клубы добывать больше доходов. Как? Через матчи»
Карл-Хайнц Румменигге высказался о жалобах футболистов на плотный календарь.
«Очень интересно, что жалуются игроки из Англии, где у них есть роскошь в виде Кубка лиги и чемпионата с 20 командами.
Я понимаю эту дискуссию. Но игроки и их агенты сами загнали себя в эту ловушку. Требуя все больших и больших зарплат, они принуждают клубы добывать все больше и больше доходов. И откуда берется этот доход? Через большее количество матчей.
Вот почему я говорю: давайте все заинтересованные стороны сядут вместе и без эмоций обсудят, какие механизмы нам нужны, чтобы вернуть более серьезные и рациональные времена, в том числе и в плане бизнеса», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча» в интервью kicker.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Bayern & Germany
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