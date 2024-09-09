Вратарь «Ливерпуля» Келлехер о трансфере Мамардашвили: «Я ясно дал понять, что хочу стать 1-м номером и играть каждую неделю. Кажется, клуб решил пойти в другом направлении»

Куивин Келлехер высказался о трансфере Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».

Вратарь сборной Грузии был подписан мерсисайдцами этим летом за 30+5 миллионов евро. В этом сезоне он остался в «Валенсии» и должен присоединиться к «красным» летом 2025 года.

– За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу стать первым номером и играть каждую неделю. Клуб принял решение взять другого вратаря. Со стороны кажется, что они решили пойти в другом направлении.

Мои амбиции всегда были ясны. Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но порой все зависит не от меня.

– Насколько близок к уходу ты был этим летом?

– Моя миссия состояла в том, чтобы выходить и играть, быть номером один, – заявил ирландский вратарь.

В прошлом сезоне сыграл за « » 26 матчей во всех турнирах, заменив получившего травму . С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что летом «Ливерпуль» отклонил несколько предложений по ирландцу, в частности, от «Ноттингем Форест».