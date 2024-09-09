Вратарь «Ливерпуля» Келлехер о трансфере Мамардашвили: «Я ясно дал понять, что хочу стать 1-м номером и играть каждую неделю. Кажется, клуб решил пойти в другом направлении»
Куивин Келлехер высказался о трансфере Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».
Вратарь сборной Грузии был подписан мерсисайдцами этим летом за 30+5 миллионов евро. В этом сезоне он остался в «Валенсии» и должен присоединиться к «красным» летом 2025 года.
– За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу стать первым номером и играть каждую неделю. Клуб принял решение взять другого вратаря. Со стороны кажется, что они решили пойти в другом направлении.
Мои амбиции всегда были ясны. Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но порой все зависит не от меня.
– Насколько близок к уходу ты был этим летом?
– Моя миссия состояла в том, чтобы выходить и играть, быть номером один, – заявил ирландский вратарь.
В прошлом сезоне Келлехер сыграл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, заменив получившего травму Алиссона. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что летом «Ливерпуль» отклонил несколько предложений по ирландцу, в частности, от «Ноттингем Форест».
Вряд ли при Алиссоне и Мамардашвили ему что-то светит.
до 11 ещё троих надо