Вратарь «Ливерпуля» Келлехер о трансфере Мамардашвили: «Я ясно дал понять, что хочу стать 1-м номером и играть каждую неделю. Кажется, клуб решил пойти в другом направлении»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига Алиссон Георгий Мамардашвили Куивин Келлехер Футбол

Куивин Келлехер высказался о трансфере Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».

Вратарь сборной Грузии был подписан мерсисайдцами этим летом за 30+5 миллионов евро. В этом сезоне он остался в «Валенсии» и должен присоединиться к «красным» летом 2025 года.

– За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу стать первым номером и играть каждую неделю. Клуб принял решение взять другого вратаря. Со стороны кажется, что они решили пойти в другом направлении.

Мои амбиции всегда были ясны. Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но порой все зависит не от меня.

– Насколько близок к уходу ты был этим летом?

– Моя миссия состояла в том, чтобы выходить и играть, быть номером один, – заявил ирландский вратарь.

В прошлом сезоне Келлехер сыграл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, заменив получившего травму Алиссона. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что летом «Ливерпуль» отклонил несколько предложений по ирландцу, в частности, от «Ноттингем Форест».

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7 комментариев
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Если, реально, хочет быть "первым номером", то нужно переходить в другой клуб.
Вряд ли при Алиссоне и Мамардашвили ему что-то светит.
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Ну так то ему скоро 26 стукнет , а пока Алли потеряет форму ему и вовсе может стукнуть и 28 , так что покупка Георгия понятна , Ливерпуль хочет молодых на долго , хоть и для вратаря это не возраст и он из академии+ перспективный , жаль его терять , кубок Англии 21/22 это его трофей ))) который он сам выгрыз
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Ничего себе заявление. Думаю, условный середняк АПЛ его с радостью купит
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За него предлагали 10-15 млн, но Ливерпуль оценил его намного больше, с учетом его опыта и скиллов 20-25 млн вполне адекватная сумма
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ничего себе заявление. Думаю, условный середняк АПЛ его с радостью купит
У Челси уже восемь вратарей.😏😏😏
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Ответ Максим Черкашин
У Челси уже восемь вратарей.😏😏😏
9--й не мешает, особенно он может стать первым
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Ответ Максим Черкашин
У Челси уже восемь вратарей.😏😏😏
ж
до 11 ещё троих надо
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