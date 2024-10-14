Баджо о Гвардиоле: «Будучи игроком, уже был тренером. Давал советы одноклубникам, чтобы помочь им стать лучше» 

Роберто Баджо высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.

«Мы знаем, что он отличный тренер. Он заслужил всего, чего добился. Он мне нравится, я люблю его. Думаю, прежде всего он хороший человек, а это главное. Он жизнерадостный, позитивный, доступный. Он всем помогает.

Будучи игроком, он уже был тренером. Он давал советы одноклубникам. Он всегда что-то предлагал, чтобы помочь им стать лучше. Уверен, любой его одноклубник скажет то же самое», – сказал экс-игрок сборной Италии.