Бардзальи об игре с Бонуччи и Кьеллини :«Мы многое дали итальянскому и европейскому футболу. Сейчас защитники смотрят на соперника издалека, мы действовали ближе»

Андреа Бардзальи высказался о партнерстве с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Экс-игрок отреагировал на суждение, что их трио в защите стало одним из лучших в истории.

«Я считаю, что мы многое дали как итальянскому, так и европейскому футболу. Слишком сложно сказать, входим ли мы в число великих футболистов или нет... Если вы так говорите, я рад (смеется).

Теперь времена изменились. Ребята отлично играют, но сейчас они смотрят на соперника издалека. Мы, как правило, действовали ближе», – сказал BBC бывший футболист «Ювентуса » и сборной Италии.