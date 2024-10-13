Бардзальи об игре с Бонуччи и Кьеллини :«Мы многое дали итальянскому и европейскому футболу. Сейчас защитники смотрят на соперника издалека, мы действовали ближе»
Андреа Бардзальи высказался о партнерстве с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Экс-игрок отреагировал на суждение, что их трио в защите стало одним из лучших в истории.
«Я считаю, что мы многое дали как итальянскому, так и европейскому футболу. Слишком сложно сказать, входим ли мы в число великих футболистов или нет... Если вы так говорите, я рад (смеется).
Теперь времена изменились. Ребята отлично играют, но сейчас они смотрят на соперника издалека. Мы, как правило, действовали ближе», – сказал BBC бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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