Салах досрочно вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта. Вингеру разрешили не играть с Мавританией из-за искусственного поля и жесткого стиля соперника
Мохамед Салах досрочно вернется в расположение «Ливерпуля» из сборной Египта.
Как передает Daily Mail, вингеру разрешили не играть с Мавританией в отборочном матче Кубка африканских наций из-за жесткого стиля игры соперника и искусственного поля на стадионе, где должен состояться матч.
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан подтвердил, что Салах возвращается в «Ливерпуль».
«Если какой-нибудь игрок попросит меня не играть на искусственном газоне, я соглашусь.
Сборная Мавритании играет грубо, с применением силы, и у них не самое лучшее поле», – сказал Хассан.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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