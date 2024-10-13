Салах досрочно вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта. Вингеру разрешили не играть с Мавританией из-за искусственного поля и жесткого стиля соперника

Мохамед Салах досрочно вернется в расположение «Ливерпуля» из сборной Египта.

Как передает Daily Mail, вингеру разрешили не играть с Мавританией в отборочном матче Кубка африканских наций из-за жесткого стиля игры соперника и искусственного поля на стадионе, где должен состояться матч.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан подтвердил, что Салах возвращается в «Ливерпуль ».

«Если какой-нибудь игрок попросит меня не играть на искусственном газоне, я соглашусь.

Сборная Мавритании играет грубо, с применением силы, и у них не самое лучшее поле», – сказал Хассан.