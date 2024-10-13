Жирков о «Спартаке»: «Его каждый сезон видят претендентом на чемпионство. Но что-то не получается»

Юрий Жирков оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

– Видите «Спартак» в числе претендентов на чемпионство?

– Их каждый сезон видят в числе претендентов. Но каждый сезон что-то не получается, – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной России.

После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 19 очков. Лидирующие «Краснодар» и «Локомотив» опережают красно-белых на 8 очков.