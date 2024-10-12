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Замминистра спорта ДНР о «Донбасс Арене»: «Пока не закончится СВО, не сможем провести комплексное обследование, чтобы не тратить десятки миллионов рублей впустую»

Во время СВО комплексное обследование «Донбасс Арены» проводиться не будет.

Что с «Донбасс Ареной»?

– Без серьезных повреждений. Прямого попадания снаряда в стадион не было, но было рядом с ним. Одно время мы нашли средства для технического обследования арены, и хорошо, что не стали его делать, потому что начались прилеты. Поэтому, пока не закончится СВО, мы не сможем провести комплексное обследование стадиона, чтобы не тратить деньги впустую.

Стадион состоит из 14 частей, одну из них предстоит проинспектировать, возможно, придется провести ремонт.

Во сколько это может обойтись?

– Точную сумму назвать не могу, потому что цены растут каждый день. Но на обследование нужно несколько десятков миллионов рублей. Хорошо, что в свое время нам удалось спасти поле, которое несколько лет простояло без ухода. Сейчас за ним ухаживают.

Еще у нас идет восстановление стадиона в Мариуполе. И если [возрожденный] «Шахтер» будет играть, возможно, он будет некоторое время принимать соперников там, потому что в этом городе более безопасно. На этой арене играл «Ильичевец» в чемпионате Украины, условия там хорошие. Сохранен стадион «Олимпик», а на стадионе «Металлург» придется перестилать газон из‑за боевых действий. Так что ждем решение российских футбольных властей о допуске нашей команды, – сказал заместитель министра спорта ДНР Николай Тарапата.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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