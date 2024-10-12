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Карадениз о лиге Турции: «Госбанки не заваливают клубы деньгами. Основной доход идет от телеправ, а федерация платит за каждую ничью и победу» 

Гекдениз Карадениз рассказал об источниках доходов турецких клубов.

— Другие сходства футбольных систем [России и Турции] — лимит на легионеров, государственные деньги.

— Стоп, про участие государства — это ошибка.

— Слышал, клубы поддерживают госбанки.

— Да, но при этом клубы они не заваливают деньгами. Основной доход идет от телеправ. А Федерация футбола Турции платит клубам за каждую ничью и победу — это тоже немало, – сказал экс-игрок «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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logoГекдениз Карадениз
Федерация футбола Турции
деньги
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