Карадениз о лиге Турции: «Госбанки не заваливают клубы деньгами. Основной доход идет от телеправ, а федерация платит за каждую ничью и победу»
Гекдениз Карадениз рассказал об источниках доходов турецких клубов.
— Другие сходства футбольных систем [России и Турции] — лимит на легионеров, государственные деньги.
— Стоп, про участие государства — это ошибка.
— Слышал, клубы поддерживают госбанки.
— Да, но при этом клубы они не заваливают деньгами. Основной доход идет от телеправ. А Федерация футбола Турции платит клубам за каждую ничью и победу — это тоже немало, – сказал экс-игрок «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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