«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. В августе защитник порвал «кресты» на тренировке с основой

Реал» продлил контракт с 17-летним защитником Хоаном Мартинесом.

Игрок подписал новое соглашение до 2026 года на улучшенных условиях. Помимо прочего, оно предусматривает отступные на сумму более 50 миллионов евро.

После того, как в августе 2025 года защитнику исполнится 18 лет, он сможет заключить новый взрослый контракт на уровне основной команды. Условия будущего контракта также уже были согласованы сторонами.

Напомним, в минувшем августе Мартинес порвал крестообразную связку колена во время тренировки с основной командой.

16-летний защитник «Реала» Мартинес порвал «кресты». Хоана хотели включить в заявку на Суперкубок УЕФА