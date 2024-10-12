«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. В августе защитник порвал «кресты» на тренировке с основой
Реал» продлил контракт с 17-летним защитником Хоаном Мартинесом.
Игрок подписал новое соглашение до 2026 года на улучшенных условиях. Помимо прочего, оно предусматривает отступные на сумму более 50 миллионов евро.
После того, как в августе 2025 года защитнику исполнится 18 лет, он сможет заключить новый взрослый контракт на уровне основной команды. Условия будущего контракта также уже были согласованы сторонами.
Напомним, в минувшем августе Мартинес порвал крестообразную связку колена во время тренировки с основной командой.
16-летний защитник «Реала» Мартинес порвал «кресты». Хоана хотели включить в заявку на Суперкубок УЕФА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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