Формула победы над «Ливерпулем», как «Барса» сломала «Жирону» и оживающий «Милан». Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических заметок по матчам топ-лиг. Отдельный разбор дерби Северного Лондона – вот здесь .

«Сосьедад» заставил Рюдигера провалиться. Как?

«Сосьедад» кошмарно начал сезон, но сильно напряг «Мадрид» – итоговые 2:0 совсем не отражают ход матча. Только в первом тайме «Сосьедад» мог забивать трижды, два момента пришли после позиционных ляпов Антонио Рюдигера.

На это и рассчитывали хозяева. Эдера Милитао почти не прессинговали, но на немца включались по полной: он терялся при выходе из защиты и привозил.

Вот первый момент: поднимается Мартин Субименди, зажимает Рюдигера, тот отдает плохой пас. Итог – крестовина Луки Сучича, он тоже рядом.

Через пару минут «Сосьедад» повторил: вне кадра Субименди, зато он караулил пас Рюдигера. Две передачи – и вот голевой шанс у Шералдо Беккера.

Во втором тайме Рюдигер снова потерял позицию и пошел на Умара Садика, но встретился с Ферланом Менди. Сучич легко вышел на ударную позицию, не забил.

Рюдигер провалился, но именно «Сосьедад» провоцировал его ошибки и заставлял быстрее расставаться с мячом. Им не хватило реализации. Зато напомнили, почему «Реал» так ждет Давида Алабу.

Один ход – так «Барса» сломала «Жирону»

Уже привычно, что «Барса» при Ханси Флике – монстры прессинга. Матч с «Жироной» (4:1) поразил даже в этом аспекте: не просто интенсивно задавили, а тактически раздавили подготовленного соперника.

Именно прессинг стал ключевым элементом разгрома.

«Жирона» стартовала по 4-4-2 с Виктором Цыганковым в роли форварда. Такой план Мичел использовал не впервые: например, в прошлом сезоне именно через Виктора продвигали мяч на «Монжуике», он вылетал в атаки вместе с Артемом Довбиком.

На этот раз Цыганкова просто выключили прессингом, изолировали от мяча. «Барса» много им владела, а когда теряла, то заставляла пасовать на Давида Лопеса, а сама закрывала вингера. Да, Давид часто оставался один с мячом, но не придумал ничего полезнее, чем отыгрыш с ближним.

Ни один не прошел. В итоге «Барса» закрыла Цыганкова и возвращала владение за счет растерянного Лопеса. Через полчаса он настолько растерялся, что просто влез под хищного Ламина Ямаля.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Как работает связка Эдерсон – Холанд

«Манчестер Сити» в непростом матче обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1). Победный гол пришел после комбинации между Эдерсоном и Эрлингом Холандом. У связки уже был похожий опыт – два года они же организовали мяч «Брайтону». Десять отличий не найти, даже если постараться:

В чем секрет?

Во-первых, связка работает только против команд с персональной опекой – ее использовал и «Брайтон», и «Брентфорд». Эдерсон остается единственным игроком «Сити», которого не прессингуют. Все варианты для короткого паса разобраны.

Во-вторых, партнеры Холанда создает ему шикарные условия. Стягивают максимум соперников на свою половину. Защитник, который играет по Эрлингу, остается без подстраховки.

В-третьих, движение самого Холанда. Начинает рывок со своей половины – чтобы не попасть в офсайд. Эдерсон замечает и пасует строго на ход – в момент, когда Эрлинг уже разбежался.

В-четвертых, игра Холанда корпусом. Оба раза защитники отскакивали после столкновения с норвежцем. Тут Эрлингу помогает и мощь, и хитрость.

Дебют Санчо за «Челси»: первые впечатления

Джейдон Санчо провел сильный первый матч за «Челси» – вышел на замену в игре с «Борнмутом» и отдал голевую на Кристофера Нкунку (1:0). Несмотря на то, что сыграл только тайм, англичанин стал лучшим в команде по созданным моментам, передачам в штрафную и попыткам дриблинга.

Отчасти Санчо помогла усталость «Борнмута»: хозяева устали прессинговать, благодаря чему «Челси» начал чаще доводить мяч до атакующей группы. Показательно сравнение с Педру Нету, которого Джейдон заменил в перерыве. Португалец за свой тайм сделал всего 25 касаний, Санчо – 39.

Интересно, как потенциал Джейдона собирается использовать Энцо Мареска. Кажется, одной из фишек станут поддерживающие рывки от партнеров. Старались не изолировать Санчо 1-в-1 с соперником, а помогать ему через движение:

Реакция Джейдона не подводила. Либо замечал рывки партнеров и награждал их пасом, либо замечал пространство, которое образовывалось вследствие рывка. Второй вариант тонко использовал в эпизоде с голом.

Формула победы над «Ливерпулем» Слота от Нуну

Медовый месяц «Ливерпуля» и Арне Слота закончился – «Ноттингем Форест» сенсационно победил на «Энфилде» (1:0). Самая примечательная деталь результата – гостям даже не потребовалось везение. Несмотря на 70% владения, «Ливерпуль» создал всего 1 явный момент.

Формулу неожиданной победы Нуну Эшпириту Санту построил на ряде интересных решений. Возможно, пригодятся будущим соперникам «Ливерпуля», поэтому обозначим самые главные.

1. Игра строго низким блоком. «Форест» – первые соперники Слота в АПЛ, которые не прессинговали вообще. Арне отмечал эту деталь после матча: не обвинял соперника, но признал, что в таком режиме у его «Ливерпуля» пока проблемы.

2. Ноль коротких розыгрышей. «Форест» разбивал прессинг «Ливерпуля» длинными передачами вперед. Слот после матча сказал, что это лишило команду бонусных моментов, которые приходят после отбора у чужих ворот (в прошлом туре в этом убедился «МЮ»).

3. Пятерка центральных полузащитников в составе. Даже на флангах у «Форест» стартовали игроки, которых Нуну обычно использует в опорной (справа – Нико Домингес, слева – Эллиот Андерсон). Цель – уплотнить центр поля, когда «Ливерпуль» начинает розыгрыши.

Когда «Ливерпуль» доводил мяч до чужой трети, схема «Форест» трансформировалась. Теперь пятерка образовывалась уже в защите – туда опускался один из хавов. Цель – не позволить «Ливерпулю» перегрузить последнюю линию. Нуну отдельно отмечал рывки Робертсона и Трента из полуфлангов – их старались нейтрализовать в первую очередь:

4. Тайминг замен – Нуну угадал во всем. Особенно впечатлила смена вингеров. Стартовали пахари Домингес и Эллиотт. Когда «Ливерпуль» начал рисковать и оголять зоны, вышли контратакующие Эланга и Хадсон-Одои. Когда «Форест» повел и нужно было сушить игру, появились свежие Жота и Неко Уильямс.

Слава Палагин

Отвлекающие крайние защитники «Дортмунда»

«Боруссия» выдала качественный комбинационный перфоманс против «Хайденхайма» – пожалуй, свой лучший в сезоне. Интересный нюанс – игра через центр с минимальным задействованием крайних защитников:

При этом в структуре владения фулбеки Юлиан Рюэрсон и Рами Бенсебайни поднимались крайне высоко (и уводили вингеров «Хайденхайма»), а Паскаль Гросс опускался на позицию левого центрального защитника в стиле Тони Крооса:

Дальше начинались взаимодействия в центральной зоне, где у «Боруссии» возникало преимущество. Вышло и эффективно, и зрелищно. Кажется, матч стал тизером того, что хочет выстроить Нури Шахин. Команда должна захватывать контроль в центре, но при этом сохранять угрозу на пространстве, атакуя таким образом, когда представляется возможность (Адейеми и Мален провели мощный матч в этом отношении).

«Милан» оживает. Пулишич прекрасен

«Милан» разнес «Венецию» (4:0). Результат нельзя переоценивать: это всего лишь домашняя победа над последней командой лиги при быстром голе.

В то же время нельзя не отметить, что сильный перфоманс совпал с изменениями в структуре владения. Особая роль была у Кристиана Пулишич: при обороне располагался справа, а в атаке становился соучастником ромба:

«Венеция» не справилась с таким перенасыщением опорной зоны, а «Милан» не только хорошо атаковал, но и контролировал контратаки соперника (впервые в сезоне!).

Нечитаемая полузащита «ПСЖ»

Главная претензия к прошлогоднему «ПСЖ» – монотонность и стерильность. В первых встречах новой кампании есть признаки прогресса. Команда Луиса Энрике стала намного ярче с мячом: комбинации стали более быстрыми, а смены позиций – максимально частыми.

Особая роль тут у центральной оси. Три полузащитника плюс ложная девятка Марко Асенсио постоянно меняются местами. Иногда к ним в карусель заглядывает Ашраф Хакими. Этот прием наблюдался во всех стартовых матчах. В последней встрече против «Бреста» (3:1) полузащиту составили Жоау Невеш, Фабиан Руис и Ли Кан Ин.

Руису и Невешу вполне естественно оказываться глубже всех при розыгрышах, но эту функцию поочередной брали на себя все – включая Ли и Асенсио:

«ПСЖ» стал намного увереннее во внутренних матчах относительно себя прошлогоднего. Разница xG выросла с +0,85 (10-й результат в топ-5 лигах) до +2,21 (лучший результат). Из-за уровня лиги мы не можем заключить, что сейчас парижане топ-1, но точно можем сказать, что они стали заметно лучше.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan