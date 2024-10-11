Тебас о пиратстве: «Феррари» тоже дорогие, и я не вижу, чтобы их угоняли: дороговизна не может оправдывать воровство. Цена на подписки упала бы, если бы не пираты»

Хавьер Тебас высказался о футбольном пиратстве.

Глава Ла Лиги отреагировал на замечание, что подписки на футбольные трансляции стоят дорого.

«Феррари» тоже дорогие, и я не вижу, чтобы их угоняли. Дороговизна не может быть оправданием воровству, и это не так дорого, как говорят.

Если покупать отдельно, будет 80 евро, а теперь можно и за меньшую сумму, и будут включены другие вещи. Они привязывают вас, потому что это их стратегия. 20 евро за выходные, и вам покажут Лигу чемпионов... Это не так уж и много.

Цена упала бы, если бы пираты действовали на законных основаниях. Нельзя снижать ее, не зная, сколько людей заплатят. У нас есть исследования из всех стран, В Мексике пиратством больше всего занимаются высшие классы», – заявил Тебас.

Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google