Тебас о пиратстве: «Феррари» тоже дорогие, и я не вижу, чтобы их угоняли: дороговизна не может оправдывать воровство. Цена на подписки упала бы, если бы не пираты»
Глава Ла Лиги отреагировал на замечание, что подписки на футбольные трансляции стоят дорого.
«Феррари» тоже дорогие, и я не вижу, чтобы их угоняли. Дороговизна не может быть оправданием воровству, и это не так дорого, как говорят.
Если покупать отдельно, будет 80 евро, а теперь можно и за меньшую сумму, и будут включены другие вещи. Они привязывают вас, потому что это их стратегия. 20 евро за выходные, и вам покажут Лигу чемпионов... Это не так уж и много.
Цена упала бы, если бы пираты действовали на законных основаниях. Нельзя снижать ее, не зная, сколько людей заплатят. У нас есть исследования из всех стран, В Мексике пиратством больше всего занимаются высшие классы», – заявил Тебас.
Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google
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