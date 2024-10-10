Де Йонг согласился перейти в «ПСЖ» в 2019-м, он общался с Тухелем. Абидаль гарантировал хавбеку интерес «Барсы» и место в старте

Френки де Йонг был готов перейти в «ПСЖ» из «Аякса» в 2019 году.

Позднее Эрик Абидаль, в то время работавший спортивным директором «Барселоны», убедил полузащитника подписать контракт с каталонским клубом.

«Подписание, которым я больше всего горжусь, – это Френки Де Йонг . Я знаю, что в то время у него были переговоры с довольно многими клубами, в частности с «ПСЖ». И во время матча «Аякса » с «Реалом» (4:1) [в 1/8 финала Лиги чемпионов] я понял, что нам действительно нужно видеть его среди нас. Думаю, что самое главное в этом – обладать информацией, а его мечтой было играть за «Барсу».

Он сказал мне: «Я не разговаривал с тренером «Барсы» (в то время Эрнесто Вальверде – Спортс’‘), именно поэтому я принял решение перейти в «ПСЖ », потому что я говорил с Тухелем .

Я просто ответил ему: «В «Барсе» тебя подписывает клуб, а не тренер». И второе: «Учитывая цену трансфера, знай, что ты будешь бесспорным игроком стартового состава!»

У игроков всегда есть такие сомнения, это не легко, но нам удалось достичь наших целей», – рассказал Абидаль в интервью Free Foot.